Garrahan: denuncian que $40 mil millones fueron a un fondo de inversión

La crisis en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan sumó un capítulo de gravedad inédita. Segú informa un comunicado firmado por "Conducción Garrahan", en los últimos días se produjeron las “renuncias” de Roberto Dalmazzo, contador y miembro del Consejo de Administración, y de Paola Berias, directora administrativa adjunta. Pero lo que más preocupa a los trabajadores no es solo la rotación en áreas clave, sino la falta de comunicación oficial sobre estos movimientos y la ausencia de motivos claros.

El punto de mayor alarma llegó con una denuncia interna: parte del dinero generado por el propio hospital a través de la atención a pacientes con cobertura de salud —recursos que históricamente se reinvierten en infraestructura, tecnología y mejoras salariales— fue colocado en un fondo de inversión para generar intereses. Se trata de más de 40 mil millones de pesos, una cifra que, según el personal, podría haber evitado la fuga de más de 245 profesionales.

“Somos una entidad de salud, no una financiera. Ese dinero debía volver al hospital para mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención”, remarcaron los trabajadores en un comunicado.

Los denunciantes señalan como principal responsable al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien acusan de “desfinanciamiento intencional” y de poner en riesgo la excelencia del Garrahan. “Exigimos una explicación inmediata y la resolución del conflicto salarial que él mismo agravó con su ineptitud y malicia”, expresaron.

Mientras el hospital intenta sostener su prestigio como centro pediátrico de referencia, la falta de respuestas oficiales profundiza el malestar del personal y de las familias que dependen de su atención.

