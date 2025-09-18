Senado: el rechazo al veto a los ATN sumó más votos que la media sanción de julio

El Senado volvió a darle la espalda al presidente Javier Milei y rechazó este jueves el veto al proyecto que dispone la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo hizo con 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones, superando incluso la media sanción que la iniciativa había conseguido el 10 de julio, cuando obtuvo 56 votos positivos.

La oposición aglutinó al interbloque peronista, un sector de la UCR y del PRO, junto a legisladores provinciales. En cambio, el oficialismo libertario quedó reducido a un puñado de aliados, entre ellos los senadores del PRO Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, que acompañaron la postura de la Casa Rosada.

Las abstenciones llegaron de los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, y de Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO y hombre cercano al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. Ambos mandatarios provinciales sellaron acuerdos electorales con Milei de cara a las legislativas del 26 de octubre.

La votación dejó al Ejecutivo en una posición incómoda: no solo fracasó en su intento de sostener el veto, sino que el rechazo se robusteció respecto de la media sanción original, anticipando una pulseada áspera cuando el texto sea girado a la Cámara de Diputados.