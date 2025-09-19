Malestar en las escuelas: denuncian errores informáticos que afectan los sueldos docentes

El presente de los docentes puntanos no es el mejor. Tienen que lidiar con salarios licuados y escenarios de máxima presión y exigencia. Pero, como si fuera poco, ahora varios se enfrentan a un drama que choca de lleno con sus haberes: errores informáticos que descuentan días de trabajo. La Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis (UTEP-SL), reclamó una solución.



Básicamente, el gremio apuntó al sistema SICA por registrar como "ausentes" a maestros el pasado 11 de septiembre, fecha en la que no hubo clases en todo el país. Todo se generó sin justificación y sin previo aviso a las autoridades escolares.



Se requirió a la Dirección de Recursos Humanos que no se descuente el día. Hay malestar en las escuelas.



En una carta dirigida al titular del área en cuestión, Alberto Sibert, UTEP repudió que el inconveniente tendría consecuencias directas en el bolsillo de los docentes, dado que el sistema contabilizó ausencias inexistentes.



El sindicato dio aviso con antelación para que no se descuente el día a quienes se han visto perjudicados. Se exigió una respuesta "urgente y favorable". La misiva está firmada por el secretario General de la entidad gremial, Carlos Peralta, y la secretaria Adjunta, María Eugenia Luján.



Remarcaron que este tipo de problemas provocan incertidumbre en los establecimientos escolares y un desgaste innecesario entre el Estado y los docentes.



No es la primera vez que ocurre algo de estas características. Uno de los últimos problemas se dio a mediados de julio, cuando se registró un fuerte malestar en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos porque computaron faltas injustificadas cuando en realidad el personal había trabajado. Hubo planteos directos a Sibert, según publicaron diversos medios.



Por lo pronto, UTEP seguirá de cerca el conflicto. Los docentes, por su parte, esperan que al menos mermen los "dolores de cabeza".

Con información de Tiempo de Poder.

