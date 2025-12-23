Implementan una atención especial a jubilados, embarazadas y personas con discapacidad

Las normas de convivencia están para ser respetadas. Ese es el espíritu de una decisión adoptada por un importante comercio de San Luis que comunicó que implementará una atención especial destinada a jubilados, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Esto lo hacen evitar la acción de algunos “avivados” que, como no quieren esperar para ser atendidos, han efectuado un uso indebido de este beneficio.

“Granja San Luis” es la cadena que se vio obligada a aplicar esta determinación frente a “picardías” detectadas en un contexto de un el mayoritario flujo de clientes por las proximidades de las fiestas de Navidad y Año Nuevo es “Granja San Luis”.

El comunicado que difundió es el siguiente:

“En Granja San Luis trabajamos todos los días con un fuerte compromiso social y humano. Por ese motivo, hemos implementado una atención preferencial destinada exclusivamente a jubilados, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, entendiendo que se trata de un derecho y una necesidad real.

Lamentablemente hemos detectado que algunas personas han hecho un uso indebido de este beneficio. Aprovechándose de la situación para obtener ventajas sobre otros clientes que respetan el orden y las normas de atención.

Queremos ser claros: esta atención preferencial no es un privilegio, sino una medida de respeto y solidaridad hacia quienes realmente la necesitan.

Apelamos a la conciencia, el respeto y la buena fe de todos nuestros clientes para que este beneficio cumpla su verdadero propósito y no se vea desvirtuado. Cuidar estas iniciativas es responsabilidad de todos.

Agradecemos a la mayoría de nuestros clientes por su comprensión, su conducta responsable y por acompañarnos en la construcción de un espacio justo, ordenado y respetuoso.

Granja San Luis.

Compromiso con las personas, respeto para todos”.