Dictarán en Tilisarao el “Profesorado Universitario de Educación Física”

El intendente municipal Juan Manuel Olguín firma el convenio. A su lado el licenciado Martín Cometta. Foto: Prensa Municipal de Tilisarao.

Este importante acuerdo fue rubricado este martes con la presencia del Intendente municipal Juan Manuel Olguín, el referente del Instituto Universitario River Plate en la provincia, licenciado Martín Cometta y el secretario de Gobierno y Educación municipal, Fabio Ochoa.

Desde el municipio destacan que “mediante este convenio se acordó el dictado del Profesorado Universitario de Educación Física en Tilisarao, con posibilidades de continuidad en la Licenciatura en Educación Física, convirtiéndose en la primera carrera universitaria de Educación Física que se dicta en la provincia”

-Modalidad: semipresencial

-Sede: Tilisarao

-Inscripciones: ya se encuentran abiertas en vwww.iuriverplate.edu.ar

-Más información: mesa de entrada municipal

“Desde la Municipalidad de Tilisarao celebramos este importante avance que amplía las oportunidades de formación universitaria, fortalece el desarrollo educativo local y posiciona a nuestra ciudad como un polo académico regional”, realza la administración encabezada por el intendente Juan Manuel Olguin.

“Seguimos apostando a la educación como motor de crecimiento y futuro”, finalizan.

En el acuerdo se establece que el municipio “cede las instalaciones para que el dictado de la carrera que será de manera presencial en Tilisarao”. Y, específicamente la parte formativa estará a cargo del instituto que su cuerpo de profesionales y establecido un arancel que debe ser pagado por el alumno.