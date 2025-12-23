  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Anuncio de la Intendencia

Dictarán en Tilisarao el “Profesorado Universitario de Educación Física”

La Municipalidad de Tilisarao firmó un convenio histórico con el Instituto Universitario River Plate, lo que es considerado como “un hito para la educación superior en la provincia”.

Por redacción
| Hace 2 horas
El intendente municipal Juan Manuel Olguín firma el convenio. A su lado el licenciado Martín Cometta. Foto: Prensa Municipal de Tilisarao.

Este importante acuerdo fue rubricado este martes con la presencia del Intendente municipal Juan Manuel Olguín, el referente del Instituto Universitario River Plate en la provincia, licenciado Martín Cometta y el secretario de Gobierno y Educación municipal, Fabio Ochoa.

 

Desde el municipio destacan que “mediante este convenio se acordó el dictado del Profesorado Universitario de Educación Física en Tilisarao, con posibilidades de continuidad en la Licenciatura en Educación Física, convirtiéndose en la primera carrera universitaria de Educación Física que se dicta en la provincia”

 

-Modalidad: semipresencial

 

-Sede: Tilisarao

 

-Inscripciones: ya se encuentran abiertas en vwww.iuriverplate.edu.ar

 

-Más información: mesa de entrada municipal

 

“Desde la Municipalidad de Tilisarao celebramos este importante avance que amplía las oportunidades de formación universitaria, fortalece el desarrollo educativo local y posiciona a nuestra ciudad como un polo académico regional”, realza la administración encabezada por el intendente Juan Manuel Olguin.

 

“Seguimos apostando a la educación como motor de crecimiento y futuro”, finalizan.

 

Una fuente municipal especificó que por la decidida política del intendente Juan Manuel Olguín de “seguir apostando a la educación como motor de crecimiento y futuro se logró este convenio”, se logró la firma de este trascendente hecho.

 

En el acuerdo se establece que el municipio “cede las instalaciones para que el dictado de la carrera que será de manera presencial en Tilisarao”. Y, específicamente la parte formativa estará a cargo del instituto que su cuerpo de profesionales y establecido un arancel que debe ser pagado por el alumno.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo