Camioneros denuncian abandono de rutas y rotondas peligrosas en Villa Mercedes

Camioneros de larga distancia expresaron su profunda preocupación por el deterioro de rutas y rotondas en la ciudad de Villa Mercedes y zonas aledañas, una situación que —advierten— pone en riesgo la seguridad vial y ya se cobró víctimas fatales.

Cristian Nievas, referente de la Asociación Civil de Camioneros de Larga Distancia de la provincia de San Luis, señaló como uno de los puntos más críticos la rotonda ubicada sobre la Ruta Nacional N° 8, en la intersección con la Circunvalación de Villa Mercedes. Se trata de un sector clave y de alto tránsito que carece de señalización adecuada y de iluminación, lo que dificulta la circulación, especialmente durante la noche.

“Es una rotonda peligrosa, sin carteles ni luces, que ya fue noticia por varios accidentes, incluidos vuelcos de camiones en los últimos días”, explicó Nievas. Según indicó, las deficiencias estructurales del lugar requieren mejoras urgentes para evitar nuevos siniestros.

La rotonda se encuentra en uno de los accesos principales a la ciudad y conecta la Ruta Nacional 8 —una vía fundamental que une Buenos Aires con San Luis y Córdoba— con la Circunvalación. A pesar de su importancia estratégica, presenta falencias significativas que ya provocaron accidentes graves, entre ellos la muerte de un chofer. Días atrás, otro camión volvió a volcar en el mismo sector.

Nievas remarcó que muchos transportistas ingresan por primera vez a Villa Mercedes y se encuentran con rotondas mal señalizadas, pozos y curvas peligrosas. “El riesgo no es solo para los camioneros, sino también para automovilistas, motociclistas y peatones”, advirtió.

Desde hace meses, el sector viene reclamando soluciones a distintas autoridades municipales, provinciales y nacionales, sin obtener respuestas concretas. “Nos mandan de un lado a otro y nadie se hace cargo”, sostuvo el dirigente.

El pedido es urgente: mejorar la señalización, el alumbrado y el estado general de las rutas antes de que ocurra una nueva tragedia.