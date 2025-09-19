Radiografía del empleo en el Gran San Luis: la desocupación afecta a 5 mil personas

El mercado laboral del Gran San Luis (capital, Juana Koslay, La Punta y alrededores) muestra señales de alarma. Según indicó un informe del Indec, la tasa de desocupación ha incrementado por segundo trimestre consecutivo, alcanzando el 4,2% (lo que representa a unas 5 mil personas). A su vez, la tasa de empleo llegó el 44%, lo que equivale a 111 mil trabajadores. La subocupación se mantuvo en 5,5%.



De acuerdo a los guarismos, en el cuarto trimestre 2024 la desocupación había bajado del 4,1% al 2,9%, pero este año el desempleo empezó a crecer sin freno. Tan solo en el primer trimestre, trepó al 3,4% (3.400 personas) y ya en el segundo llegó al 4,2%.



Si se observan los números de la tasa de empleo, en el trimestre anterior estaba en 46,2% (116 mil personas). Ahora bajó al 44%. La subocupación, es decir, quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que están dispuestos a trabajar más horas, se mantuvo en un 5,5% (unos 6 mil empleados), igual que en el trimestre anterior.



En torno al orden nacional, la desocupación está en el 7,6%, el empleo se encuentra en el 44,5% y la subocupación marca el 11,6%.



La tendencia ascendente del desempleo en el Gran San Luis marca un punto de atención para las autoridades. Aunque la provincia aún mantiene un índice de desocupación inferior a la media nacional del 7,6%, la continua pérdida de puestos de trabajo y la caída en la tasa de empleo son indicadores que no pueden ser ignorados. La responsabilidad es revertir este panorama.