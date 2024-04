Despidos en la provincia: "Soy mamá de cuatro chicos y alquilo"

Los casos de despidos sin explicación se acumulan en el gobierno provincial. María Gabriela Fernández Latini fue notificada mediante una carta documento entregada por la Policía que no debía volver a sus tareas administrativas en el Ministerio de Seguridad. “Soy mamá de cuatro chicos, todos en edad escolar y alquilo”, le dijo a El Diario de la República.

“Alrededor de las 8 de la noche del viernes recibí una notificación emitida por Recursos Humanos de la Jefatura Central de la Policía, en donde se me informaba que mi contrato no había sido prorrogado y que estaría desvinculada de la tarea que estaba cumpliendo actualmente”, detalló.

Ella cumplía tareas administrativas en las oficinas del Ministerio de Seguridad en el quinto piso del edificio de la ex-Casa de Gobierno por calle Ayacucho. “Yo trabajé ayer de 8 a 14, normalmente. En la notificación solamente se me informa la desvinculación y la no prórroga de mi contrato”, dijo con amargura por la falta de explicaciones.

“Soy mamá sola, el único sostén de la casa. Estoy muy angustiada porque también creo que va por una parte de mi apellido. Mi mamá es hermana del papá de Claudio Latini, (exministro de Seguridad). Mi trabajo es impecable, no tengo faltas y cumplía mi horario”, apuntó. "Está clarísimo que es por mi apellido. Si no tendrían que haber despedido a toda la gente que entró al mismo tiempo que yo. Fue una situación particular conmigo”, agregó.

Señaló que formó parte del Plan de Inclusión por cinco años, cumpliendo tareas en un merendero. El año pasado hizo el traspaso a la administración pública como contratada, como parte de las incorporaciones que hacía el gobierno saliente para que los beneficiarios tuvieran un empleo formal y dejaran el beneficio.

“Estuve muy angustiada. Seguiré los pasos que sean necesarios, porque hay cuatro criaturas de por medio, que tienen que tener su plato de comida y su alquiler”, concluyó.

En la ex-Colonia Hogar

Una beneficiaria del Plan de Inclusión, que prefirió preservar su identidad, contó a El Diario la desvinculación de sus tareas en la ex-Colonia Hogar. La mujer, de 60 años, estaba autorizada a cuidar a su hijo que sufre una grave discapacidad tras un accidente. Cuando ocurrió el censo de empleados en diciembre, no pudo asistir porque acompañó a su hijo en unos controles. Fue cesanteada y desde ese entonces no recibe el beneficio.

“No figuro en ningún lado. Fui a hablar con un encargado de Recursos Humanos, Mario Juárez, que muy maleducado me dijo que no era problema de él, que era problema mío”, describió.

“Toda la vida estuve en la Colonia, me mandaban a capacitar. Fui una buena empleada, nunca les falté. Esta situación me está superando porque no tengo ni una pequeña entrada”, agregó sobre su difícil situación.

La exbeneficiaria ha presentado distintas notas y reclamos en oficinas del Gobierno, pero sin éxito. “Nadie te escucha, no hay un lugar donde te escuchen y vean el problema al menos”, concluyó la afectada.

Malestar en el "Ramón Carrillo"

Lejos quedaron los días en que el Hospital Central "Ramón Carrillo" era uno de los orgullos de la provincia por su gran infraestructura y calidad en la atención. Hoy desde el centro médico solo se conocen despidos, reclamos por salarios y aprietes.

Uno de los golpes más grandes para los trabajadores se dio hace pocos días, con la desvinculación de al menos medio centenar de empleados en áreas como hotelería y administración.

A estos despidos se le sumó un hermetismo total de las autoridades. Empleados cesanteados señalaron a El Diario que no pueden ingresar al centro médico, ya que la seguridad del lugar se los impide y así tampoco pueden saber detalles de sus liquidaciones.

A su vez, apuntan que gremios como ATSA no acompañan en el reclamo a los trabajadores.

Por otro lado, las actualizaciones salariales no se dieron durante el verano, lo que generó gran malestar entre los trabajadores de todas las áreas. Así hubo protestas con pancartas en el hospital, a los que el Gobierno hizo oídos sordos. Estos reclamos solo fueron respondidos con aprietes y persecuciones, según aseguraron los afectados. También hubo varias bajas de profesionales médicos.

A ello se le sumó en los últimos días la mala calidad en el servicio de viandas. El gobierno provincial no se ha expresado públicamente sobre todos estos problemas.