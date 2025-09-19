Nación-Suizo Argentina: otra vez el gobierno de San Luis en medio del escándalo

Eduardo Kovalivker (NA-Nano Banana)¿Cuántas licitaciones por casi $30 mil millones ganaron los Kovalivker durante el gobierno de Javier Milei?

La droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, se encuentra bajo escrutinio tras ser mencionada en los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien denunció presuntos pedidos de coimas que involucrarían a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

En este contexto, Chequeado reveló que la empresa ha sido una importante adjudicataria de licitaciones con el Estado nacional y diversas provincias durante la gestión de Javier Milei, acumulando casi $30 mil millones en contratos.

A pesar de las graves acusaciones y las denuncias penales presentadas, que derivaron en allanamientos y el dictado de secreto de sumario, la droguería publicó un comunicado negando las acusaciones, el cual fue compartido por el propio presidente Javier Milei. Según supo Noticias Argentinas, la relevancia de Suizo Argentina en las contrataciones públicas ha generado un intenso debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés en el actual gobierno.

Licitaciones millonarias bajo el gobierno de Milei

La investigación de Chequeado detalla varias adjudicaciones significativas a Suizo Argentina en el último año:

Hospital Nacional Posadas (17 de mayo de 2024):Suministro de insumos médicos para endoscopía y gastroenterología.Monto total: $41.498.365.Incluye elementos descartables estériles para cirugías.

Ministerio de Salud - Medicamentos Oncológicos (14 de febrero de 2025):Adjudicación de 3 de 4 renglones de la Licitación Pública N° 80-0018-LPU24.Incluye Bevacizumab 400 mg, Mitomicina 20 mg y Arsénico 10 mg.Monto total adjudicado a Suizo Argentina: $762.100.360.Representó el 68% del valor total de la licitación.

Ministerio de Salud - Cetuximab (julio de 2024):Único proveedor en una licitación para la compra de 87 unidades de ampollas de Cetuximab 100 mg (medicamento contra el cáncer).Monto de adjudicación (21 de mayo de 2025): $72.087.852.

Además de estas adjudicaciones nacionales, Suizo Argentina también ha ganado licitaciones en provincias como San Luis, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.

Los Kovalivker: negocios y vínculos

La droguería, fundada en 1923 por León Kovalivker, es actualmente presidida por Jonathan Kovalivker, de la tercera generación. La familia tiene una amplia red de negocios:

Jonathan Kovalivker :Constituyó junto a su esposa RS Eventos SRL en Salta (septiembre de 2020), dedicada a la venta de automotores y organización de eventos.Fundó SA JK S.A.S. en Mendoza (mayo de 2024), con un objeto social muy amplio (agropecuario, tecnología, finanzas y energía).Es corredor de autos clásicos y sport, y ha sido visto jugando al paddle con el ex presidente Mauricio Macri.

:Constituyó junto a su esposa RS Eventos SRL en Salta (septiembre de 2020), dedicada a la venta de automotores y organización de eventos.Fundó SA JK S.A.S. en Mendoza (mayo de 2024), con un objeto social muy amplio (agropecuario, tecnología, finanzas y energía).Es corredor de autos clásicos y sport, y ha sido visto jugando al paddle con el ex presidente Mauricio Macri. Eduardo Kovalivker: Propietario de la droguería, también es escritor de novelas eróticas.

Acusaciones de corrupción y defensa de los Menem

En los audios filtrados, Spagnuolo afirmó haber advertido al presidente Milei sobre supuestos hechos de corrupción y señaló a Karina Milei, "Lule" Menem y la droguería Suizo Argentina como supuestos responsables. La denuncia penal presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual de "Arco Social" vinculó a Spagnuolo, la familia Kovalivker y a Martín y Eduardo Menem, señalando compras por casi $30 mil millones sin licitación pública y la relación de Farma Online (negocio digital de Suizo Argentina) con GenTech Argentina SA, donde Martín Menem figura como socio.

Aunque esa causa fue cerrada por el fiscal federal Carlos Rívolo, la difusión de los audios llevó al abogado Gregorio Dalbón a presentar una nueva denuncia contra Javier y Karina Milei, "Lule" Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, que ya ha derivado en allanamientos.

A pesar de estas controversias, la droguería Suizo Argentina mantiene una fuerte presencia en las contrataciones estatales, consolidando un "estado benefactor" para sus negocios, como lo titula este cable.

Fuente: NA