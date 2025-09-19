Una fría previa primaveral aguarda temperaturas en baja y posibles lluvias

Luego de cinco días laborables que fue primaverales de punta a punta, el fin de semana en el que formalmente comienza la estación de las flores, las temperaturas descenderán considerablemente y el viento será uno de los protagonistas de las jornadas.

Los picnics para celebrar el Día del Estudiante tendrán que ser con abrigos y, tal vez, paraguas. El viernes, los que quieran empezar a festejar desde temprano vivirán una jornada ventosa e inestable, con el cielo nublado y probables lluvias y tormentas aisladas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados y el viento fresco del sur soplará en ráfagas por momentos muy fuertes, con especial potencia en el norte de la provincia.

El sábado las temperaturas continuarán su descenso a tal punto que la mínima se establecerá en los 10 grados y las chances de lluvias o lloviznas se incrementarán, en especial por la mañana. Los vientos bajarán hacia el centro de la provincia.

El domingo primaveral será el día más frío del fin de semana, con la mínima prevista en 7 grados y el cielo parcialmente nublado. La máxima ascenderá a los 18 grados.