“En El Trapiche, la Policía por la noche brilla por su ausencia”

Vecinos y comerciantes de El Trapiche este sábado volvieron hacer público su preocupación por “la floja y nada presencia de efectivos” de la Policía ante la gran afluencia de chicos y jóvenes con motivos de las celebraciones del Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Sostienen que contrariamente a los históricos operativos que se implementaban ante estas celebraciones con la participación de numerosas organizaciones y en especial la fuerza de seguridad a los fines de que todo se desarrolle con normalidad, en esta oportunidad se sienten abandonados como si fuera “una zona liberada”. Apuntan que la otra cara de la moneda es Potrero de los Funes por el interés del gobierno con el recital de La Mona Jiménez.

“El circo es durante el día, que es cuando se ven algunos efectivos, después brillan por su ausencia, es decir que hay una total desprotección”, fustigó uno de los dueños de cabañas. “Este viernes a la tarde hubo patrullas recorriendo el pueblo y controles en los principales accesos, pero a las 23:00 subieron a los policías a unas camionetas trafic y se los llevaron, es decir que fue cero la presencia policial”, indicó.

Ante la espalda que el Ministerio de Seguridad le dio a la tradicional fiesta en El Trapiche, es que algunos padres con cabañeros se organizaron para hacer rondas “para ver que esté todo tranquilo”, en tanto que los propietarios de alojamientos tuvieron que contratar seguridad privada entre las 19:00 y las 07:00.

“Esto es un peligro, antes había campañas de prevención y controles para garantizar el objetivo de alcohol cero. Los chicos y sus padres se sentían cuidados, sin embargo, ahora, de esa sensación pasamos a prácticamente no poder dormir porque está todo liberado”, advirtió otra de las fuentes consultadas.

“Con el objetivo de resguardar la seguridad de los jóvenes y las instalaciones, los padres junto con los dueños de las cabañas hemos decidido contratar un servicio de seguridad privada en el horario de 19:00 a 07:00”, se indicó en otro mensaje enviado al WhatsApp de El Diario de la República.

Silencio por un grave episodio

En medio del creciente temor por el abandono de Seguridad a El Trapiche, hay un insistente comentario que circula sobre un incidente que ocurrió durante una fiesta que se organizó durante la semana. Se trata de la agresión que sufrió un pibe de 17 años parte de otro de 22 años.

Lo que se menciona es que al chico “lo golpearon en la cabeza y sus compañeros lo llevaron al otro día al hospital por las lesiones que tenía en la zona de la boca.

Cuentan que la Policía recién se enteró al otro día, por un aviso que se hizo desde el centro de salud y cuando los padres del agredido hicieron la denuncia. Por lo que trascendió es que “le rompieron los dientes y lo amenazaron que si denunciaba lo sucedido lo iban a volver a golpear”.

Entre las expresiones de preocupación (más aun teniendo en cuenta que esta noche la afluencia de visitantes será superior), los vecinos y emprendedores trapichenses reconocen el esfuerzo y la presencia de la Intendencia Municipal.