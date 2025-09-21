El rey marginal de la primavera

Primavera llegó con rayos de sol. No podía empezar Carlos “La Mona” Jiménez su recital en Potrero de los Funes con una frase más adecuada. Los primeros versos de la primera estrofa de la primera canción del show, “Amor de mañana”, uno de los tantos clásicos de su repertorio, ubicó a las 20 mil personas que fueron al recital en el tiempo correcto.

Sin embargo, el frío intenso que soportaron quienes estuvieron al costado del dique el sábado a la noche respondía más a un intento del invierno por quedarse que de la primavera por llegar. A las 22:18, unos minutos antes de lo anunciado, “La Mona” salió al escenario brillante por dentro y por fuera y se reencontró con el público de San Luis





Recién a las 0:30 del domingo, el cantante dio por finalizado un show cargado de cuarteto y canciones.

Elvis Presley de la Córdoba profunda, rey desnudo con 30 años de carrera, Jiménez goza de la adoración del público sin condicionamientos y de la obediencia sin dudas. A poco tiempo de comenzar el show el artista tuvo que frenarlo para pedirle a dos personas de la primera fila que dejaron de pelearse.

El repaso por sus clásicos incluyó “La pupera de María”, “El marginal”, “Soy un muchacho de barrio”, “Verónica”, “El bum bum”, "Quién se ha tomado todo el vino? y “Beso a beso”. En ese listado se puede evidenciar algunas de las razones por la que Jiménez alcanza el nivel de idolatría que alcanza en las clases populares. Sus letras describen vidas reales sin demasiado artilugio: chicos de 14 años que salen a robar y chicas de 14 años que se quedan embarazadas.





A los 74 años “La mona” está en excelente forma física y perfectamente capaz de soportar más de dos horas de escenario con bailes, movimientos y la constante demanda de un público que como a todo rey no le pide que afine pero sí que tienda una mano para saludar.