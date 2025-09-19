Germán Marco, un cordobés que siempre vuelve a San Luis

La relación entre San Luis y Germán Marco es directa y musical. El guitarrista y cantante cordobés cruza los límites provinciales cada vez que puede para tocar en algún bar de Merlo, en alguna peña a la que es invitado o en los festivales verano. El show que dará el viernes es particularmente especial porque será su primeva vez en el Boliche Don Miranda, de Villa Mercedes.

“Es un lugar emblemático del folclore cuyano y nacional, en el que no habíamos tenido el honor de participar como artistas”, dijo el cordobés que será parte la grilla del viernes 19 de septiembre junto a Rubén Gallardo, un histórico cantante mercedino radicado en Merlo, y a Vero Guzmán, una nueva figura del folclore cordobés que acaba de lanzar su primer disco, “Despegando”.

El trío estará en el escenario y también en el estudio dentro de poco, ya que Germán es uno de los invitados al próximo disco de Gallardo, que se registrará en La Casa de la Música, de Villa Mercedes.

El encuentro del viernes promete ser muy dinámico con pasos del folclore cuyano al cordobés con guitarra, bombo y violín. Está claro que será Gallardo el exponente de las canciones locales y el dúo de Marco y Guzmán el encargado de viajar con sus interpretaciones a la provincia vecina.

“Vero respeta las raíces del folclore tradicional y le da un toque femenino moderno”, dijo Marco sobre su compañera, cuyo disco fue producido por Ricardo Tapia, voz de La Mississippi, y cuenta con invitados como “El Duende” Garnica, Ale Tula y Carolina Centurión.

Marco tiene una vida artística en la que siempre compartió escenario con amigos de todos los géneros musicales. Además de su veta folclórica, el guitarrista también hace un show dedicado al rock y al blues nacional. En el verano pasado, estuvo en los festivales de Juan Llerena, Cortaderas, Carpintería, Merlo, Las Tapias y fue el encargado de la apertura de la tercera noche del Festival Del Agua.

Y para el próximo, planea acompañar a Verónica en la presentación del disco, en octubre en Córdoba, y luego girar por los festivales de la zona, por lo que San Luis continuará, como siempre, en su radar.