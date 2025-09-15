Una película de San Luis que sigue en vigencia

A 15 años de su estreno, “Franzie”, una de las tantas películas hechas en San Luis con la ley de cine, sigue vigente y participará de la edición número 13 del festival internacional Cinefem, que se realizará en Uruguay.

La proyección de la producción puntana sobre salud mental es parte de un homenaje que el encuentro de cine programó para Mimí Ardú, la protagonista. Se pasará el viernes 19 de septiembre a las 21:30 y el domingo 21 a las 18:30 en la sala Benito Stern, de Punta del Este.

La película fue la segunda filmada por Alejandra Marino y cuenta con el guion del puntano Fernando Saad. Entre sus actores están, además de Ardú, Enrique Liporace, Norma Pons, Victoria Carreras y la puntana Laura Cali.

Otros artistas de San Luis que participaron de la película fueron Gricel Pollachi en el elenco y Sabstián Pereyra en la fotografía.