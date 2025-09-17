Dos películas argentinas, de la risa al drama real

Los pronósticos agoreros de principio de año sobre la escasez de estrenos nacionales en los cines quedarán para el 2026. Una demostración de que la producción cinematográfica en 2025 fue, aunque inferior a años anteriores, nutrida, llegará este jueves a las salas puntanas, que recibe tres estrenos, dos de ellos hechos en el país.

El que genera más expectativas es “Papá por dos”, una comedia familiar que tiene a Benjamín Vicuña y Celeste Cid como protagonistas y que promete acaparar a grandes y chicos. Se verá tanto en Cinemacenter de San Luis como en Cines Fénix, de Villa Mercedes.

Dirigida por Hernán Guerschuny, la película es la historia de un hombre que se prepara para ser padre con su novia hasta que descubre que el futuro bebé es del ex novio de la mujer.

La segunda película de Dolores Fonzi tras “Blondie”, que fue filmada en San Luis, también tiene nombre de mujer en su título: “Belén”. Y cuenta la historia real de una mujer que el 24 de marzo de 2014 llegó a la guardia de un hospital público de Tucumán con fuertes dolores abdominales.

La joven tenía 24 años y mientras era atendida, la Policía se la llevó detenida, acusada de practicar un aborto. Luego de dos años en prisión y con errores notorios en el proceso judicial, fue condenada a 8 años por homicidio agravado por el vínculo.



Si bien la historia es lo central, la película cuenta los esfuerzos de una abogada y su buffet por desnudar las situaciones que sufrió la procesada.

"Belén", una película que reflexiona sobre el aborto.

La única película internacional de la semana es “El gran viaje de tu vida”, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell como dos solteros que se conocen en la boda de un amigo y a causa de un sorprendente giro del destino, los dos emprenden una aventura original, graciosa, fantástica y conmovedora.

En ella, revivirán momentos importantes de sus pasados y arrojarán luz sobre la manera en que llegaron al punto de encuentro. También tendrá proyecciones en los complejos de San Luis y Mercedes.







Pareja del amor, Margot Robbie y Colin Farrell.