"La Mona" Jiménez empieza la cuenta regresiva

Presentado como “El baile más grande del universo”, el show que “La Mona” Jiménez dará en Potrero de los Funes la noche del inicio de la primavera promete ser uno de los encuentros musicales del año en la provincia. Se espera que unas 25 mil personas asistan al recital que tendrá todo lo necesario para pasar un buen momento.

A partir de las 18 del sábado 20, las puertas de Boxes de la localidad turística se abrirán a un público que será recibido por un Dj local, que tendrá a cargo el set inicial aproximadamente hasta las 19:45. A esa hora subirá al escenario el primer grupo musical de la noche: “La T y la M”. Su actuación se extenderá hasta las 20:45, cuando aparecerá un segundo musicalizador.

La llegada de don Carlos al escenario primaveral está prevista para las 22:15 con la intención de que pasada la medianoche termine su presentación y la primavera dé sus primeras flores.

Alrededor del amplio predio lindante con el lago, habrá carritos bar y puestos de bebidas que abastecerán a los asistentes. Es que además de un espectáculo musical y bailable, la productora a cargo del encuentro observa la noche como una oportunidad de activación para el turismo local luego de una temporada muy floja.

Según las estimaciones, un 30 por ciento de los asistentes al show monero serán de otra provincia, por lo que las plazas de hospedaje y gastronomía se verán impulsadas. Además, las productoras “Movete” y “Universo Jiménez”, responsables de la organización, estima generar más de 1000 puestos de trabajo para los puntanos, de manera directa.

Los tickets se compran a través de universotickets.com o en algunas boleterías habilitadas en Merlo –en la oficina de turismo que está en la rotonda de ingreso-; en Villa Mercedes; en la planta alta de la terminal de ómnibus y en la esquina de Illia y Junín, de San Luis.