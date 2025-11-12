Los vaivenes de una empresa chilena con muchos empleados en San Luis

La multinacional chilena Cencosud, que es una de las oferentes para comprar la operación argentina de Carrefour, redujo sucursales de supermercados Vea en Mendoza, San Juan, Catamarca y Buenos Aires y acaba de cerrar el supermercado Easy sobre la rotonda de La Tablada, sobre Camino de Cintura, y 55 empleados pasaron a disponibilidad.

Del personal afectado, 30 aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa y 25 fueron reubicados en distintas sucursales, como las de San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande, según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOCA).

Fundado por Horst Paulmann, empresario alemán nacionalizado chileno, la firma es una de las principales cadenas minoristas en América Latina: cuenta con más de 100.000 empleados y miles de tiendas en varios países, con ingresos significativos en la región, especialmente en Chile y Argentina.

En San Luis, tiene el complejo del Vea y Easy, sobre la avenida Julio Argentino Roca y 9 de julio, cuyo funcionamiento estaría garantizado.

En las otras sucursales, la empresa tuvo que afrontar un idéntico padecimiento al de las grandes cadenas de retail internacionales, que derivó en un proceso de reestructuración y ajuste de sus operaciones en el país, debido a una caída marcada en la actividad comercial y el consumo interno. La baja de ventas promedia entre un 30% y un 50% en relación a los últimos dos años.

Así y todo, a contramano con este redimensionamiento, Cencosud habría presentado el viernes 17 de octubre ante la casa matriz del grupo francés, Carrefour que inquietó a los otros interesados, como Coto Argentina, Changomás y el fondo norteamericano Klaff Realty.

Según la especie, el conglomerado chileno habría realizado la propuesta por fuera de las negociaciones que las máximas autoridades de Carrefour Francia vienen manteniendo con estos cuatro interesados en las 700 sucursales de varios formatos de la filial argentina, como los 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Consistiría, de acuerdo con lo publicado por ese medio nacional, en prescindir de un proceso de due diligence habitual para estas transacciones, y que sea "a libro cerrado", como forma de asegurarse la compra, aunque con el riesgo de asumir posibles pasivos ocultos.

Cencosud inició sus actividades en los años 50 en la ciudad sureña de Temuco, en Chile, con un autoservicio llamado “Las Brisas” y se convirtió en la firma Centros Comerciales Sudamericanos S.A.

En 1976 se transformó en la cadena de hipermercados Jumbo, el primer hipermercado en Chile, y se expandió a otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, e incorporó supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales y tiendas de mejoramiento del hogar, como la cadena Easy.