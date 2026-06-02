Presentaron el Anuario 2025 del Observatorio de Protección Multinivel de Derechos Humanos
La actividad de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis está destinada a difundir los principales trabajos e investigaciones desarrollados durante el último año en materia de tutela y protección de los derechos fundamentales.
En el Aula Pío XII, la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis presentó el Anuario 2025 del Observatorio de Protección Multinivel de Derechos Humanos. El acto reunió a magistrados, abogados, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad interesados en el análisis de los desafíos contemporáneos vinculados a los derechos humanos.
La presentación estuvo encabezada por el doctor Calogero Pizzolo, destacado jurista argentino y referente internacional en Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Integración Regional, y por la doctora. Melina Maluf Martínez, Vicerrectora de la UCCuyo San Luis.
En el encuentro se compartieron reflexiones sobre los desafíos actuales de la protección multinivel de los derechos humanos y la importancia de fortalecer los espacios académicos dedicados a su estudio.
El Observatorio de Protección Multinivel de Derechos Humanos constituye una iniciativa impulsada desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCCuyo San Luis, que articula el trabajo de estudiantes, docentes y autoridades académicas con el propósito de generar conocimiento, promover la investigación y contribuir al debate jurídico sobre temáticas de relevancia social.
Durante la actividad se expusieron las principales investigaciones, publicaciones y acciones desarrolladas por el Observatorio a lo largo de 2025, abordando distintas perspectivas vinculadas a la promoción, garantía y protección de los derechos humanos en los ámbitos local, nacional e internacional.
La presentación del Anuario 2025 permitió compartir los principales trabajos, investigaciones y actividades desarrolladas durante el último año, consolidando al Observatorio como un espacio de análisis, reflexión y producción académica en materia de derechos humanos.
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