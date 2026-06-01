Con la mirada y la bronca en Córdoba, en San Luis marchan por el 3J

El cruel asesinato de Agostina Vega será el que atraviese las marchas por el 3J que se realizarán el miércoles en toda la provincia. Merlo, Villa Mercedes y San Luis serán escenarios de las manifestaciones que tendrán el conmovedor hecho de Córdoba como eje.

A las 17:00 las organizaciones convocantes comenzarán a ser parte de la marcha en los puntos de encuentro. En San Luis, la vereda del Correo Argentino; en Mercedes la plaza del Mercado y en Merlo, la Sobremonte.

Las consignas son las mismas de siempre, reforzadas por el reciente femicidio que se descubrió el fin de semana en Córdoba.

“¡Este 3J volvemos a las calles! Porque no estamos todas, porque la rabia sigue intacta y porque nos seguimos cuidando entre nosotras”, dice la llamada en Merlo. Allí el pedido es llevar cartel, pañuelo y voz para gritar fuerte: “No aparecemos muertas, nos matan”.

La marcha se da en el marco del 11° aniversario de Ni Una Menos y además tendrá como centro de la protesta el ajuste a las políticas de género. En San Luis, las organizadoras repartieron dos canciones por WhatsApp para que el público las cante en las calles.