El primer plato de un fin de semana pop y top

Como si las fechas se congraciaran para el público puntano fanático de los dúos mixtos pop, “Ainda” llega por primera a vez a San Luis un día antes del megashow de “Miranda”. El grupo integrado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá tocará en Cede el viernes con el plan de calentar un ambiente citadino para que al día siguiente la situación estalle.

Pero Esmeralda está totalmente ajena a la coincidencia. “No sabía que íbamos a tocar un día antes, ojalá la gente disfrute ambos shows”, dijo la cantante a El Diario de la República sobre la primera vez que estarán en la provincia. El grupo llega como parte de una gira cuyana para presentar “Fuimos los dos”, su disco más reciente.

“Como no conocemos nada de San Luis y no tenemos tampoco muchas referencias, solo esperamos que nos lleguen buenas sorpresas”, sostuvo Esmeralda, quien indicó que, por supuesto, “Miranda” es una de las referencias estéticas y musicales de “Ainda”.

Además de las coincidencias de forma como estar integrados por una chica y un chico, hacer pop y darle una importancia trascendental a la cuestión estética, otro punto de contacto surgió –también espontáneamente- con la banda de Juliana Gattas y Ale Sergi en los últimos meses.

Así como en “Nuevo hotel Miranda”, el dúo grabó una versión de “Ese hombre”, el clásico de Pimpinela con Dyango, con Abraham Mateo como invitado; la última canción que subió “Ainda” es una versión de ese mismo tema, pero con el histórico cantante español en la voz. Esmeralda se apuró en resaltar una diferenciación: “Para ese tema, Dyango nos invitó a hacerlo para su disco”.

Con 12 años de carrera, Ainda mantiene un envidiable ritmo de un disco editado cada dos años, por lo que ya tiene seis. Como el show puntano del viernes será el primero en la provincia, Escalante y Escrivá tienen pensado centrarse en “Fuimos los dos” pero también repasar algunas canciones de sus trabajos anteriores.

Sobre lo productivo que fue el grupo a lo largo de su vida, Esmeralda dijo que “nos gusta mucho hacer canciones y solo nos queda encontrar la forma de ordenar los proyectos, aunque también es cierto que cuando las canciones no aparecen, nos llamamos a silencio”.