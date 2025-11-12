Granizo en La Punta y lluvia en el sur, lo que dejó el clima

La caída de un pequeño granizo en seco en La Ciudad de La Punta sorprendió a los vecinos que ya no saben si sorprenderse o no por lo cambiante del clima. A eso se sumaron algunas lluvias en el interior de la provincia.

El granizo que se precipitó en La Punta no fue muy grande, pero al caer sin el aviso de la lluvia generó sorpresa y algo de susto en los habitantes de la localidad.

En cuanto a las lluvias, Lafinur fue el punto donde más agua cayó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles con poco más de 12 milímetros. El sur provincial fue la zona más mojada de la provincia, con registros superiores a 5 milímetros en Unión. Batavia y Nueva Galia, según la Red de Estaciones Meteorológicas.

Para el miércoles se espera en la provincia una jornada ventosa con descenso de la temperatura –que irá de los 12 grados a los 25-, cielo nublado y alguna probabilidad de lluvias en el norte provincial.