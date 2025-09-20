"Puly" Villegas recuperó sus medallas: "Me volvió el alma al cuerpo"

“Cuando me mostraron la medalla me emocioné como el día que la gané: se me cayeron las lágrimas. Hubo momentos en que pensé que jamás la volvería a ver; estos días no descansé, estuve muy triste y angustiado. Aunque todavía no pudimos recuperar todo lo perdido, recuperar la medalla fruto de años de esfuerzo no tiene precio. Estoy muy feliz. Ojalá San Luis pueda vivir en paz, sin delincuencia”.

La reflexión corresponde al campeón de pelota a paleta Alfredo “Puly” Villegas que, en un hecho delictivo en su vivienda particular, entre otros bienes le habían robado la medalla de oro que conquistó con mucho esfuerzo en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 y que felizmente este viernes volvió a abrazar, a acariciar.

La Policía informó que esta valorada presea estaba en una recicladora (ubicada en calle Santa Fe al 300) junto a otras pertenencias. También apareció otra medalla obtenida por “Puly” en un torneo Panamericano de Lima 2023. “Realmente súper agradecido de todos, gracias a todos ustedes el alma me volvió al cuerpo”, expresó el pelotaris por todas las muestras de apoyo y preocupación de los vecinos de San Luis y la tarea policial y judicial que se llevó adelante.



El robo ocurrió en la casa de Villegas, en calle Pringles al 1400, que está en refacción. Para cometer el ilícito, los delincuentes treparon una medianera colindante e ingresaron a la propiedad tras forzar la puerta de un depósito. Luego, robaron prendas de vestir, calzado, herramientas y otros objetos de valor, entre ellos una medalla dorada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y una medalla dorada de un torneo panamericano de Lima 2023.



En base a diversas tareas investigativas, los policías establecieron que las medallas doradas se encontraban en una recicladora ubicada en calle Santa Fe al 300. Las medallas fueron recuperadas y secuestradas.



En otros allanamientos en un domicilio ubicado en el pasaje San Cristóbal al 2000 y en una vivienda del barrio 1° de Mayo se encontraron cuatro pares de zapatillas, una máquina soldadora, un teléfono celular, entre otros objetos, que también fueron entregados al deportista.

