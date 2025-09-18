Prisión preventiva para hombre que atacó y amenazó a su ex frente a su hija menor

Un hombre de 20 años fue trasladado al Servicio Penitenciario bajo prisión preventiva luego de que la Fiscalía de Género 2 lo imputara por lesiones, amenazas e incumplimiento de una restricción de acercamiento. El hecho se produjo el lunes al mediodía en la puerta de la casa de su ex pareja, en el Barrio Solidaridad de San Luis.

Según expuso la fiscal adjunta Mercedes García, el joven sorprendió a la mujer por detrás, la tomó del cabello y del cuello, y la arrojó contra una ventana. Además, la amenazó con frases de control y muerte: “si no estás conmigo no vas a estar con nadie” y “yo sé dónde vive tu novio, lo voy a prender fuego”. La agresión ocurrió frente a la hija menor de la mujer, que presenció la escena.

La víctima logró refugiarse en la vivienda y activar el botón antipánico, lo que obligó al agresor a retirarse momentáneamente, aunque regresó pocos minutos después para seguir amenazando y hasta intentar arrancar la reja de una ventana. Finalmente, fue detenido a 150 metros de la vivienda por personal de la Comisaría N° 23.

La fiscal recordó que el imputado cuenta con múltiples denuncias previas, incluso durante el embarazo de la víctima en 2024, y que incumplió una orden de restricción vigente desde junio de este año. Las evidencias presentadas incluyeron actas policiales, informes de la Secretaría de la Mujer, croquis, protocolo médico y documentación de la detención.

El defensor adjunto de Niñez pidió extender la orden de restricción para proteger a los otros dos hijos de la víctima hasta que se realicen entrevistas en Cámara Gesell. La jueza subrogante del Juzgado de Garantía N° 2, Luciana Banó, dictó prisión preventiva por 60 días, mientras que la defensa solicitó libertad o, en su defecto, un plazo menor. El imputado se abstuvo de declarar.