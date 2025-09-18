“Es lo máximo en mi carrera”: el dolor de “Puly” Villegas tras el robo de su medalla

La madrugada del martes se volvió una pesadilla para Alfredo “Puli” Villegas. El reconocido pelotari puntano, que en 2023 alzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, se enteró de que delincuentes habían ingresado a su casa del centro de San Luis cuando la vivienda estaba vacía. “Esa medalla es lo máximo en mi carrera y no sé si voy a poder ganarla de nuevo”, confesó con la voz quebrada en diálogo con FM Lafinur.

Villegas vive en Pringles, entre Falucho y Constitución, a apenas unas cuadras de la Comisaría Primera. La ironía no se le escapa: “Fue después de las 12, ya era martes. Gracias a Dios no había nadie, pero se llevaron ropa, zapatillas, herramientas de albañiles y, sobre todo, la medalla. Me duele en el alma”, relató. La pieza, dorada pero sin valor económico —“no es oro macizo”, aclaró—, es para él un símbolo irrepetible: “Me llevó toda una vida ganarla”.

Mientras reconstruye lo ocurrido, el campeón no habla solo de su propia desgracia. Describe un barrio que vive en alerta. “El día anterior, el lunes por la tarde, hay un video en las redes de que atrás de casa habían robado. El martes por la noche le robaron acá a la vuelta, por Falucho, cerca de donde están los dentistas. Y al lado también robaron. Está muy peligroso, está complicado”, contó, como si su testimonio fuera también el de sus vecinos.

Esa sucesión de episodios delictivos hizo que los frentistas se organizaran en un grupo de mensajería para avisarse a cada rato sobre movimientos sospechosos. “Los delincuentes andan en la calle como si nada o por los techos. Pedimos que la policía pase seguido, que mire, porque a cada rato hay mensajes de que están robando y eso preocupa mucho”, advirtió.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a dos personas ingresando a su vivienda y la policía trabaja para identificarlas. Sin embargo, Villegas tiene claro que lo irremplazable es su medalla. “La intención es recuperar la original, la que me entregaron cuando gané. No sé si voy a volver a jugar un Panamericano, no sé si voy a volver a ganarlo”, insistió. Autoridades deportivas nacionales y provinciales le ofrecieron ayuda, incluso la posibilidad de gestionar una réplica, pero él no se resigna: “Quiero conseguir esa medalla, la que me dieron a mí”.

El cariño de la gente, sin embargo, le devuelve algo de alivio. “Muchísima gente me escribió, la buscan por todos lados. Eso para mí es algo muy bueno y que nunca me voy a olvidar”, agradeció. Mientras la investigación continúa, Puli mantiene la esperanza de reencontrarse con el trofeo que corona su carrera y de que la seguidilla de robos que angustia a su barrio encuentre pronto una respuesta.