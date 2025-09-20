Ladrones sorprendidos y grabados por vecinos: gritos y huida en el centro

La inseguridad no es una sensación o percepción individual como quieren instalar las autoridades del Ministerio de Seguridad.



Lo demuestra un robo que en la madrugada del sábado fue grabado por un vecino de la cochera que la firma FEMESA tiene en calle Colón, entre Tomás Jofré y España, en la ciudad de San Luis. Muestra a uno o dos delincuentes en plena acción.



Los ladrones destruyeron los vidrios de dos vehículos que estaban estacionados en la zona de cocheras y además ingresaron a un depósito de insumos de limpieza.



Cuando escucharon los gritos de los vecinos, los intrusos escaparon. Sin embargo, alcanzaron a llevarse una rueda de auxilio, una llave cruz, un gato hidráulico y las baterías de un grupo electrógeno utilizados en la farmacia de la obra social.