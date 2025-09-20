  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Sabado 20 de Septiembre de 2025

Con las manos en la masa

Ladrones sorprendidos y grabados por vecinos: gritos y huida en el centro

Los delincuentes fueron filmados en plena tarea en la playa de estacionamiento de FEMESA, la obra social con sede en calle Colón. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 4 horas

La inseguridad no es una sensación o percepción individual como quieren instalar las autoridades del Ministerio de Seguridad. 

 


Lo demuestra un robo que en la madrugada del sábado fue grabado por un vecino de la cochera que la firma FEMESA tiene en calle Colón, entre Tomás Jofré y España, en la ciudad de San Luis. Muestra a uno o dos delincuentes en plena acción.

 


Los ladrones destruyeron los vidrios de dos vehículos que estaban estacionados en la zona de cocheras y además ingresaron a un depósito de insumos de limpieza.

 


Cuando escucharon los gritos de los vecinos, los intrusos escaparon. Sin embargo, alcanzaron a llevarse una rueda de auxilio, una llave cruz, un gato hidráulico y las baterías de un grupo electrógeno utilizados en la farmacia de la obra social.

 

 

 

 

