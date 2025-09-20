En una discusión le hundió el cráneo a una mujer

Un hombre fue encarcelado en el Servicio Penitenciario Provincial acusado de “femicidio en grado de tentativa”, por una gravísima lesión en la cabeza que le causó a una mujer en un incidente que ocurrió este viernes a la madrugada en la ciudad de San Luis.

El procesado fue identificado como Enzo Víctor Alcaraz (la edad no fue informada) a quien se le imputó el delito de femicidio calificado por mediar contexto de género en grado de tentativa (artículo 80, inciso 11 en relación al 42 del Código Penal).

Prensa del Poder Judicial informó que este sábado, a las 18:00, en el Juzgado de Garantía N° 2 de la ciudad de San Luis se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos que fue presidida por la jueza subrogante Luciana Banó.

Intervinieron las Fiscales de Género Antonella Córdoba y Mercedes García, y la defensora Oficial N° 2 Nadia Agúndez.

La fiscal García fue en la avenida España. Allí el imputado habría golpeado con un elemento contundente a la víctima con quien habría tenido antes una fuerte discusión, provocándole hundimiento de cráneo. Como medida de coerción, solicitó la prisión preventiva del imputado por 120 días, como así también, el mismo plazo para finalizar la investigación penal preparatoria”.

La jueza hizo lugar a la petición de la Fiscalía y dio por formulados los cargos a Enzo Alcaráz que inmediatamente fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.