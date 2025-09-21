Vialidad Provincial no le da información ni a los periodistas amigos

En medio del conflicto por la suspensión del Autódromo Rosendo Hernández, fue sorpresiva la sugestiva posición de un platinado periodista que forma parte del aparato mediático del gobierno y que hasta diciembre del 2023 se decía independiente. En su programa radial le comentó al Defensor del Pueblo, su entrevistado, que había ido a la sede de Vialidad Provincial a pedir información sobre la repavimentación del circuito.

Dijo que su objetivo era acceder al contrato de concesión de los trabajos, conocer el nombre de la empresa y monto que se destinó. Y que le negaron la información y al mismo tiempo protestó que algo similar le ha ocurrido en otras áreas de la gestión de Claudio Poggi.

Eso sí, el comunicador se tomó el trabajo de salvar a su jefe, Diego Masci que, según él, ha dado instrucciones para que se dé a conocer toda la información que requieren los periodistas pero que nadie le hace caso. Parece que el experimentado periodista está pecando de inocencia, algo que nunca tuvo.