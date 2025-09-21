  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

En la mira por el Autódromo

Vialidad Provincial no le da información ni a los periodistas amigos

Un hombre de prensa que trabaja en los medios oficiales denunció que fue a pedir información a la dirección provincial y no se la dieron. Eso sí, defendió a su jefe, Diego Masci. 

Por redacción
| Hace 3 horas

En medio del conflicto por la suspensión del Autódromo Rosendo Hernández, fue sorpresiva la sugestiva posición de un platinado periodista que forma parte del aparato mediático del gobierno y que hasta diciembre del 2023 se decía independiente. En su programa radial le comentó al Defensor del Pueblo, su entrevistado, que había ido a la sede de Vialidad Provincial a pedir información sobre la repavimentación del circuito.

 

 

Dijo que su objetivo era acceder al contrato de concesión de los trabajos, conocer el nombre de la empresa y monto que se destinó. Y que le negaron la información y al mismo tiempo protestó que algo similar le ha ocurrido en otras áreas de la gestión de Claudio Poggi.

 

 

Eso sí, el comunicador se tomó el trabajo de salvar a su jefe, Diego Masci que, según él, ha dado instrucciones para que se dé a conocer toda la información que requieren los periodistas pero que nadie le hace caso. Parece que el experimentado periodista está pecando de inocencia, algo que nunca tuvo. 

 

