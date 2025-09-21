La suspensión del "Rosendo Hernández" entre cuestionamientos y muchas sospechas

Una batería de fuertes cuestionamientos recibió la decisión de la Secretaria de Deportes de San Luis de clausurar por dos meses todas actividades en el Autódromo “Rosendo Hernández” de la ciudad de San Luis, tras la bochornosa repavimentación de la pista, que fue severamente criticada por todos los actores del Turismo Carretera (TC).

Ante el escándalo que estalló, con las críticas de conocidos y los videos mostrando los pedazos de asfalto que dañaron los vehículos, la inmediata reacción del gobernador Claudio Poggi y de la Secretaria de Deportes Adelaida Muñiz fue “bajar, transitoriamente, las persianas” del circuito, lo que motivó el enojo de dirigentes, instituciones, pilotos y preparadores puntanos.

Los primeros en hacerse escuchar fueron los integrantes del Moto Club San Luis y de la Federación Puntana del Deporte Motor. Fue por la suspensión de la fecha del Campeonato Regional de Picadas de Motos y Autos y los perjuicios que ocasionaba. Emitieron un comunicado y, sugestivamente, después guardaron silencio.

El objetivo estaba cumplido. El tema del resquebrajamiento de la relación gobierno-Moto Club ya estaba instalado y sobrevino una ola de rechazos.

Ahora se sumó el agrupamiento identificado como “Pilotos 1/8 de Milla Autoconvocados”, que anuncian que este lunes se movilizarán a las 09:00 a Terrazas del Portezuelo. Aclaran que lo harán para reclamarle al gobierno por el “manoseo y la inestabilidad que sufre la actividad” y que el objetivo es conseguir un calendario anual estable, “sin suspensiones arbitrarias y con el respeto que la disciplina merece”.

Cuando estalló el conflicto por la decisión de la Secretaria de Deportes que fue considerada como “unilateral”, además de la cadena de reproches se volvieron a escuchar diversos comentarios del “proceso de reacondicionamiento de la pista” para ser sede de la primera fecha de la Copa de Oro del TC.

Fue así como una vez más y como ha sucedido por la falta de transparencia de esta gestión, es que se tejieron diversas conjeturas sobre el monto que se destinó a la obra. Se habla entre dos mil y cuatro mil doscientos millones. Cómo fue el proceso de adjudicación de los trabajos, cuál fue la empresa beneficiada, si esta firma contaba con personal especializado en estas tareas, cuál fue el rol de la ACTC, si hay una garantía y quién se hará cargo hacer las tareas para que el trazado esté en condiciones son algunas de las preguntas que se hacen los especialistas.