17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

EN VIVO

GP de Bakú

Un choque de un ex compañero de equipo complicó la carrera de Colapinto

El argentino terminó último con su Alpine tras un impacto que le dio Alex Albon en las primeras vueltas de la prueba. Hasta ese momento, la tarea de Franco era muy buena. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Si la clasificación del sábado en el Gran Premio de Bakú había sido accidentada para Franco Colapinto, fue justamente un choque con un ex compañero de equipo lo que le cortó la inspiración al piloto argentino que hasta el momento del impacto hacía una muy buena perfomance.

 

 

El conductor de Alpine estaba en la posición 13, expectante, tras una buena largada desde el puesto 16, cuando Alex Albon, quien fue compañero del argentino en Williams durante la temporada pasada, lo tocó de atrás y le hizo dar un trompo. La maniobra confinó a Franco al último lugar, donde terminó la carrera.

 

 

Fue tan burda la acción del piloto de Williams que fue penalizado con 10 segundos, una sanción muy dura para los estándares de la Fórmula 1.

 

 

La carrera fue ganada de punta a punta por Max Verstappen de Red Bull, quien le dio un poco de entusiasmo al campeonato liderado por los Mc Laren. El segundo fue para George Russel y el tercero, sorpresivo, fue Carlos Saiz.

 

