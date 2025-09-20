Sarmiento logró un triunfo clave ante Barracas Central

Sarmiento de Junín se quedó con un triunfo clave en su visita a Barracas Central al imponerse por 1 a 0 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el partido interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único tanto, que le dio la victoria al “Verde”, del encuentro lo marcó el mediocampista Carlos Villalba a los 22 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Facundo Sava supo aprovechar su oportunidad en un partido trabado y con pocas situaciones claras. A pesar de que a los 38 minutos del primer tiempo expulsaron al entrenador de Sarmiento, el equipo mostró carácter para sostener la ventaja.

Por otro lado, en los minutos adicionales, el “Guapo” logró igualar el encuentro con un tanto del defensor Nicolás Demartini, pero fue anulado por posición adelantada.

Con esta victoria, Sarmiento sumó su tercer triunfo en los últimos cinco partidos desde la llegada de Sava y alcanzó 10 de los 15 puntos posibles en esos duelos en la Zona B. De esta manera, logró meterse en zona de clasificación, quedando sexto, y sumó doce unidades.

Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insua, dejó escapar la chance de quedar como único líder de la Zona A y ahora comparte la cima con Unión de Santa Fe, por lo que ambos cuentan con 15 puntos.

Unión pasó al frente

El Tatengue e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron 2 a 2 en un partidazo por las novena fecha del Torneo Clausura 2025. Con este resultado y la derrota de Barracas, el conjunto santafesino lidera su grupo en soledad.

"La Lepra" comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Mauro Pittón en contra y sobre el final del primer tiempo lo empató de penal Cristian Tarragona.

Iván Villalba, también contra su propio arco, le dio la ventaja al local, pero cerca de la expiración del encuentro Alex Arce selló el empate.