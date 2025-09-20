  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Sabado 20 de Septiembre de 2025

Insólito: dos ladrones caminaban con una pileta robada al hombro

Se vienen los calores

Insólito: dos ladrones caminaban con una pileta robada al hombro

Los sujetos -de 28 y 32 años- fueron sorprendidos en las calles de Villa Mercedes. Habían sacado la pileta de fibra de vidrio y dos metros de largo de una casa cercana. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Fue un trabajo duro para dos ladrones villamercedinos cargar al hombro una pileta de dos metros de largo por las calles de su ciudad. Sobre todo porque mientras caminaban con su inusual botín por calle Taboada Mora hacia la avenida 25 de Mayo fueron interceptados por la Policía y detenidos.

 

 

Precavidos por los calores del verano pero no por la posible presencia policial en la zona, los dos jóvenes habían sustraído la pileta de una casa de Paunero y Taboada Mora, el jueves pasado a la noche.

 

 

 

A pocas cuadras de allí, los ladrones –de 28 y 32 años- fueron alcanzados por un móvil policial que les secuestró la pileta de fibra de vidrio y un metro y medio de ancho y los trasladó a la Subcomisaría 24°, donde se iniciaron las actas correspondientes.

 

 

