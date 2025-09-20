Insólito: dos ladrones caminaban con una pileta robada al hombro

Fue un trabajo duro para dos ladrones villamercedinos cargar al hombro una pileta de dos metros de largo por las calles de su ciudad. Sobre todo porque mientras caminaban con su inusual botín por calle Taboada Mora hacia la avenida 25 de Mayo fueron interceptados por la Policía y detenidos.

Precavidos por los calores del verano pero no por la posible presencia policial en la zona, los dos jóvenes habían sustraído la pileta de una casa de Paunero y Taboada Mora, el jueves pasado a la noche.

A pocas cuadras de allí, los ladrones –de 28 y 32 años- fueron alcanzados por un móvil policial que les secuestró la pileta de fibra de vidrio y un metro y medio de ancho y los trasladó a la Subcomisaría 24°, donde se iniciaron las actas correspondientes.