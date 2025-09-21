De Cecco se va convertido en leyenda y en hombre récord

Hace algunos años, Hugo Velazco, DT multicampeón del voley internacional, dio en la sala Hugo del Carril una charla orientada a profesores de Educación Física y promesas del voley puntano, invitado por la Universidad de La Punta. Correcto, claro, docente, el ahora técnico campeón del mundo con la selección femenina de Italia les hizo antes de empezar una advertencia a los chicos: “No me pregunten por Luciano De Cecco, ustedes tienen que jugar con identidad propia”.

Cuando abrió la ronda de preguntas, un joven jugador de voley sentado en las primeras filas no pudo con su admiración y le preguntó a Velazco, hombre de pocas pulgas, por De Cecco. Más allás de las reacciones de aquella calurosa tarde puntana, la anécdota grafica el alcance inusitado que el armador de la selección argentina de vóley tiene en todo el mundo. Una admiración absolutamente justificada.

Luciano jugó en Tailandia su sexto campeonato mundial consecutivo y posiblemente esa competencia haya marcado el final de una brillante carrera en la selección, de la que fue capitán durante muchos años y figura clave en sus logros, el más grande, la medalla de bronce conseguida en Tokio en 2020.

La derrota que sufrió el equipo nacional contra Italia el domingo a la madrugada por los octavos de final del Mundial marcó el descenlace de una competencia para un equipo que tiene muchos objetivos por delante. Pero los tendrá que encarar sin su histórico armador titular y sin Marcelo Méndez, el técnico, quien anunció su retiro de la selección tras la derrota.