En una qualy accidentada, Colapinto chocó en una curva

Con muchos incidentes, uno que incluyó al argentino Franco Colapinto, la clasificación del Gran Premio de Bakú dejó al piloto de Alpine en la 16 posición de largada para la carrera del domingo pero con un choque en una de las curvas que causó severos inconvenientes en el monoplaza.

Hasta el impacto, Franco cumplía una muy buena faena en la qualy en la que llegó a estar décimo. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también fue parte de un despiste y debió abandonar segundos antes que Colapinto.

En la tercera práctica, efectuada antes de la clasificación, Colapinto había mejorado considerablemente lo hecho en la jornada del viernes y terminó en la 15 posición, cuatro por delante de Gasly.

