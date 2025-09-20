  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Sabado 20 de Septiembre de 2025

GP de Bakú

En una qualy accidentada, Colapinto chocó en una curva

El argentino hacía una buena performance hasta que chocó en la vuelta final de la clasificación. El domingo largará en el puesto 16. Muchos abandonos en una pista complicada. Mirá el video del choque.

Por redacción
| Hace 4 horas

Con muchos incidentes, uno que incluyó al argentino Franco Colapinto, la clasificación del Gran Premio de Bakú dejó al piloto de Alpine en la 16 posición de largada para la carrera del domingo pero con un choque en una de las curvas que causó severos inconvenientes en el monoplaza.

 

 

Hasta el impacto, Franco cumplía una muy buena faena en la qualy en la que llegó a estar décimo. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también fue parte de un despiste y debió abandonar segundos antes que Colapinto.

 

 

En la tercera práctica, efectuada antes de la clasificación, Colapinto había mejorado considerablemente lo hecho en la jornada del viernes y terminó en la 15 posición, cuatro por delante de Gasly.

 

 

 

<

 

p> 

 

 

 

 

