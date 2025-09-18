Placente dejó afuera a Matías Gómez del Mundial Sub-20

Diego Placente, el director técnico de la Selección Argentina Sub-20, confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. No incluyó al puntano Matías Gómez, que actualmente milita en Talleres de Córdoba y que se formó en Estudiantes de San Luis.

Si bien la nómina incluye a siete jugadores que militan en el exterior, también importantes ausencias. Figuras clave como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no estarán en el torneo, ya que sus respectivos clubes no los cedieron.

El conjunto argentino debuta el próximo 28 de septiembre ante Cuba. Sigue contra Australia, el 1° de octubre; y cierra la fase de grupos ante Italia, el 4 de octubre.

Los convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS