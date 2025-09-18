  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Selección Sub 20

Placente dejó afuera a Matías Gómez del Mundial Sub-20

De esta forma, el joven volante puntano, que milita en Talleres de Córdoba, no podrá cumplir su sueño mundialista. En la nómina de 21 futbolistas tampoco están Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund). 

Por redacción
| Hace 1 hora

Diego Placente, el director técnico de la Selección Argentina Sub-20, confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. No incluyó al puntano Matías Gómez, que actualmente milita en Talleres de Córdoba y que se formó en Estudiantes de San Luis.

 

Si bien la nómina incluye a siete jugadores que militan en el exterior, también importantes ausencias. Figuras clave como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no estarán en el torneo, ya que sus respectivos clubes no los cedieron.

 

El conjunto argentino debuta el próximo 28 de septiembre ante Cuba. Sigue contra Australia, el 1° de octubre; y cierra la fase de grupos ante Italia, el 4 de octubre.

 

Los convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

 

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

 

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

 

  • Tomás Pérez (Porto)
  • Milton Delgado (Boca)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS

 

  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Maher Carrizo (Vélez)
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo