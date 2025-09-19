Racing sigue de racha: le ganó a Huracán

Racing derrotó a Huracán por 2 a 0 en el partido que disputaron este viernes, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El primer gol de la noche fue convertido por el delantero colombiano Duván Vergara, a los 22 minutos de la primera parte, con un disparo lejano, mientras que el volante Matías Zaracho remató el triunfo en el primer minuto de descuento.

Con el triunfo, la “Academia” llegó al noveno puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el elenco de Frank Darío Kudelka ocupa la octava posición, con dos unidades más.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Gustavo Costas disputará el Clásico de Avellaneda con Independiente, el próximo domingo 28 de septiembre a las 15:15 horas y como local, mientras que el “Globo” visitará a Independiente Rivadavia, el mismo domingo a las 19:30 horas.

Victoria de Riestra

Deportivo Riestra consiguió una victoria clave en el estadio Guillermo Laza al imponerse por 1 a 0 frente a Gimnasia La Plata.

El único gol de la tarde lo convirtió Milton Céliz a los ocho minutos del segundo tiempo, suficiente para que el equipo dirigido por Gustavo Benítez se quedara con tres puntos.

Con este triunfo, Deportivo Riestra escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que Gimnasia quedó en el octavo lugar con solo 9 unidades.