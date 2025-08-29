Barracas pegó fuerte en Rosario y Banfield superó a Tigre

Barracas Central derrotó a Newell’s por 2-1 al término del partido que disputaron este viernes, en el estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Por su parte, Banfield logró un triunfo muy importante. venció por la mínima diferencia a Tigre y quedó bien ubicado para la clasificación a la siguiente instancia.

La jornada se completa con el empate en 0 entre Instituto e Independiente de Avellaneda

Sorpresa del "Guapo" en Rosario

El equipo rosarino había comenzado en ventaja, a los 20 minutos, con el gol del delantero Carlos González, pero Barracas igualó en el segundo minuto de descuento de la primera parte, con el gol del delantero Facundo Bruera, y pasó a ganar a los 13 del complemento, mediante un penal del volante Iván Tapia.

Con la victoria, el “Guapo” alcanza la punta de la zona A, con 14 puntos, mientras que los dirigidos por Cristian Fabbiani están en duodécima ubicación, con seis unidades.

En la próxima fecha, el elenco de Rubén Darío Insua visitará a Godoy Cruz, el sábado 13 de septiembre a partir de las 14:30 horas, mientras que la “Lepra” será local de Atlético Tucumán, el viernes 12 a las 21:15.

El "Taladro" en los puesto de clasificación

Banfield, con un gol convertido por el delantero Mauro Méndez, a los 22 minutos del complemento derrotó a Tigre y subió a la quinta posición de la zona A, con 10 puntos, mientras que el equipo de Diego Dabove se mantiene undécimo, con dos puntos menos.

En la próxima fecha, el equipo de Pedro Troglio deberá visitar a Independiente, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:45 horas, mientras que el “Matador” de Victoria recibirá a Talleres, el domingo 14 a las 20:00.

Pobre empate en Córdoba

Independiente empató por 0 a 0 con Instituto al término del partido que disputaron en el estadio Juan Domingo Perón.

En un partido con pocas llegadas de gol, la más clara fue para el local, a los 38 minutos de la segunda parte, con un remate abajo del arco desperdiciado por el extremo Jonás Acevedo.

Con la igualdad, Independiente se ubica anteúltimo en la zona B, con tres puntos, mientras que la “Gloria” está dos puestos por encima, con tres unidades más.

En la próxima fecha, el “Rojo” recibirá a Banfield, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:45 horas, mientras que Instituto será local de Argentinos Juniors, el domingo 14 a las 15:00.

Toda la fecha

Sábado

-San Lorenzo vs. Huracán (14:45)

-Independiente Rivadavia vs. Argentinos (17:00)

-Central Córdoba vs. Estudiantes (17:00)

-Sarmiento vs. Rosario (19:15)

-Vélez vs. Lanús (21:30)

Domingo

-Aldosivi vs. Boca (14:30)

-Defensa y Justicia vs. Belgrano (16:45)

-Talleres vs. Riestra (16:45)

-River vs. San Martín de SJ (19:15)

-Racing vs. Unión (21:15)

Lunes

-Gimnasia vs. Atlético de Tucumán (17:00)

-Platense vs. Godoy Cruz (19:15)

-