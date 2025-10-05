Central profundizó las dudas en River
En su estadio de Arroyito le dio vuelta el marcador y lo derrotó 2 a 1. Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” ; Borja solo pudo descontar. El conjunto de Gallardo sigue desconcertando por sus altibajos.
Por redacción
| Hace 3 horas
Toda la fecha
Unión 0 - Aldosivi 2
Tigre 1 - Defensa y Justicia 1
Argentinos 0 vs. Central Córdoba 0
Sábado
Sarmiento 0- Gimnasia 1
San Martín (SJ) 0- Instituto 0
Huracán 1- Banfield 0
Atlético Tucumán 2- Platense 0
Lanús 2- San Lorenzo 1
Domingo
Godoy Cruz 1- Independiente 1
Estudiantes 1- Barracas 1
Talleres 0- Belgrano 0
Boca 5- Newell´s 0
Rosario 2-. River 1
Lunes
Riestra vs. Vélez, a las 19:00
Racing Club vs. Independiente Rivadavia, a las 21:00
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias