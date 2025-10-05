  • Nuestras redes
11°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

Clausura 2025

Central profundizó las dudas en River

En su estadio de Arroyito le dio vuelta el marcador y lo derrotó 2 a 1. Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” ; Borja solo pudo descontar. El conjunto de Gallardo sigue desconcertando por sus altibajos.

Por redacción
| Hace 3 horas

Toda la fecha

 

Unión 0 -  Aldosivi 2

 

Tigre 1 - Defensa y Justicia 1

 

Argentinos 0 vs. Central Córdoba 0

 

 

Sábado

 

Sarmiento 0- Gimnasia 1

 

San Martín (SJ) 0- Instituto 0

 

Huracán 1- Banfield 0

 

Atlético Tucumán 2- Platense 0

 

Lanús 2- San Lorenzo 1

 

 

Domingo

 

Godoy Cruz 1-  Independiente 1

 

Estudiantes 1-  Barracas 1 

 

Talleres 0- Belgrano 0

 

Boca 5- Newell´s 0

 

Rosario 2-. River 1

 

 

Lunes

 

Riestra vs. Vélez, a las 19:00

 

Racing Club vs. Independiente Rivadavia, a las 21:00

 

