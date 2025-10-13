  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

Clausura 2025

Riestra empató con el campeón y sigue como líder

Igualó 1 a 1 con Platense y mira a todos desde arriba en el grupo "B". El “Malevo” suma 24 unidades.

Por redacción
| Hace 1 hora

Riestra igualó por 1 a 1 con Platense al término del partido que disputaron esta lunes, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

 

La visita abrió el marcador a los 13 minutos, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó en 39 minutos, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

 

Además, el equipo del entrenador Gustavo Benítez se quedó con un jugador menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, con la roja del defensor Pedro Ramírez. 

 

Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.

 

En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el lunes 20 de octubre a las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el domingo 19 a partir de las 18:00.

 

