Un empate que ilusiona a Tigre y Defensa

Tigre igualó con Defensa y Justicia por 1 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio José Dellagiovanna, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.

El local había comenzado en ventaja con el gol del mediocampista Julián López, a los 25 minutos, pero el volante Lucas “Saltita” González alcanzó el empate, en el primer minuto de descuento de la primera parte.

Además, el defensor y capitán de Tigre Joaquín Laso fue expulsado a los 31 minutos de la segunda parte, por doble amarilla.

Con la igualdad, ambos equipos quedaron empatados con 16 puntos, en la tercera y cuarta ubicación de la zona A y a una unidad de Unión, líder del grupo.

En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Dabove visitarán a Newell’s, el viernes 10 de octubre a las 18:30 horas, mientras que el “Halcón” jugará el mismo día, pero a las 16:15, recibiendo a Argentinos Juniors.

Toda la fecha

Unión 0 vs. Aldosivi 2

Argentinos 0 vs. Central Córdoba 0

Sábado

Sarmiento vs. Gimnasia, a las 14:30

San Martín (SJ) vs. Instituto, a las 16:45

Huracán vs. Banfield, a las 19:00

Atlético Tucumán vs. Platense, a las 19:00

Lanús vs. San Lorenzo, a las 21:15

Domingo

Godoy Cruz vs. Independiente, a las 14:30

Estudiantes vs. Barracas, a las 14:30

Talleres vs. Belgrano, a las 16:45

Boca vs. Newell´s, a las 19:00

Rosario vs. River, a las 21:15

Lunes

Riestra vs. Vélez, a las 19:00

Racing Club vs. Independiente Rivadavia, a las 21:00