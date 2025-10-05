Boca tuvo una fiesta y con muchos goles

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 7, el lateral derecho Juan Barinaga realizó el centro que terminó en la definición del centro delantero Milton Giménez.

A los 24 minuto, el centro delantero Milton Giménez aprovechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red.

Además, en el minuto 32, el defensor central Ayrton Costa aprovechó un error defensivo y realizó un cabezazo potente que envió la pelota al fondo de la red.

En los instantes finales, Newell's generó dos jugadas ofensivas que complicaron a la defensa “Xeneize”, pero las impreciciones en las definiciones de las oportunidades claras lo enviaron al vestuario con una frustrante cifra en el tanteador.

En el complemento del duelo, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva y liquidó a su rival.

En el minuto 5 del segundo tiempo, el equipo local extendió su ventaja en el tanteador. El extremo izquierdo Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Juan Ángel Espínola González y cabeceo dentro del área chica.

A los 15 del segundo tiempo, Boca convirtió su quinto tanto. El lateral Lautaro Blanco ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Juan Ángel Espínola González.