Liga Profesional: los árbitros que dirigirán una fecha clave en el Clausura 2025
Facundo Tello fue designado para el clásico platense y Pablo Dóvalo actuará en Boca–Belgrano.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, una jornada decisiva en la lucha por los playoffs.
En esta etapa del campeonato, cada punto cuenta, y los colegiados designados tendrán la responsabilidad de administrar justicia en partidos cargados de presión y relevancia deportiva.
El encuentro más destacado del fin de semana será el Clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, programado para el domingo a las 15:00 en el Estadio UNO.
El juez principal será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo, en un duelo que promete alta intensidad dentro y fuera del campo. Este enfrentamiento será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, que buscan acomodarse en la tabla interzonal y mantener vivas sus chances de clasificación.
Otro de los partidos que concentrará la atención será el de Boca frente a Belgrano, el sábado a las 18:00 en La Bombonera, en lo que será el primer encuentro oficial del “Xeneize” tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Pablo Dóvalo será el árbitro principal, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.
Más tarde, a las 22:15, Talleres recibirá a River Plate en el Mario Alberto Kempes con Ariel Penel como juez principal y Adrián Franklin en el VAR. El duelo entre cordobeses y millonarios promete ser de alto vuelo futbolístico y tendrá incidencia directa en la pelea por los primeros lugares de la Zona B.
Las designaciones completas para la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenzi
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Pablo Giménez
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Javier Uziga
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Perez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
18.00 Boca – Belgrano (Zona A)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Germán Delfino
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Nelson Sosa
22.15 Talleres – River (Zona B)
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrian Franklin
- AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Ariel Cruz
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Hugo Paez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Sebastian Martinez
- AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Daniel E. Zamora
- AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Nahuel Viñas
