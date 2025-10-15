Liga Profesional: los árbitros que dirigirán una fecha clave en el Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, una jornada decisiva en la lucha por los playoffs.

En esta etapa del campeonato, cada punto cuenta, y los colegiados designados tendrán la responsabilidad de administrar justicia en partidos cargados de presión y relevancia deportiva.

El encuentro más destacado del fin de semana será el Clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, programado para el domingo a las 15:00 en el Estadio UNO.

El juez principal será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo, en un duelo que promete alta intensidad dentro y fuera del campo. Este enfrentamiento será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, que buscan acomodarse en la tabla interzonal y mantener vivas sus chances de clasificación.

Otro de los partidos que concentrará la atención será el de Boca frente a Belgrano, el sábado a las 18:00 en La Bombonera, en lo que será el primer encuentro oficial del “Xeneize” tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Pablo Dóvalo será el árbitro principal, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

Más tarde, a las 22:15, Talleres recibirá a River Plate en el Mario Alberto Kempes con Ariel Penel como juez principal y Adrián Franklin en el VAR. El duelo entre cordobeses y millonarios promete ser de alto vuelo futbolístico y tendrá incidencia directa en la pelea por los primeros lugares de la Zona B.

Las designaciones completas para la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Germanotta

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

18.00 Boca – Belgrano (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Germán Delfino

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

22.15 Talleres – River (Zona B)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Juan Del Fueyo

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ariel Cruz

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: Mariano Negrete

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Daniel E. Zamora

AVAR: Diego Romero

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A)