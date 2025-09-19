  • Nuestras redes
Viernes 19 de Septiembre de 2025

EN VIVO

GP de Bakú

Colapinto tuvo un viernes a la cola

En la primera práctica libre quedó en el puesto 19, sobre 20. Y en la segunda fue el último. El sábado, la clasificación.

Por redacción
| Hace 1 hora

En la cola de la clasificación quedó Franco Colapinto en las pruebas libres del Gran Premio de Bakú. El piloto argentino terminó la primera salida en el puesto 19, solo por delante de su compañero de equipo, Peter Gasly, y cerró la participación en la primera jornada en el último lugar.

 

 

La prueba fue la confirmación del mal momento de Alpine en la Fórmula 1 en un año en que no pudo hacer pie en ningún momento de la temporada.

 

 

Ahora, Colapinto saldrá a las pistas mañana a partir de las 5:30 de la mañana para su tercera práctica y a las 9 para la clasificación. La carrera es el domingo a partir de las 8.

 

 

 

 

