En un partidazo, Argentina le ganó a Francia y pasó a la siguiente ronda

La selección argentina de voley escribió otra página en el Mundial de Tailanda al ganarle en un partidazo 3 a 2 a Francia, doble campeona olímpica. Con el triunfo, el equipo de Marcelo Méndez mantiene el invicto en el torneo y pasó a la segunda rueda, donde jugará con Italia.

El notable triunfo adquiere otro valor por la eliminación de Francia, una de las potencias, y fundamentalmente por la confianza con la que el equipo nacional afrontará el próximo paso.

Los dos primeros sets fueron muy parejos pero Argentina gracias al goleo de Pablo Kukarsev y el armado del eterno Luciano De Cecco los pudo sacar adelante por 28 a 26 y 25 a 23. La reacción del campeón olímpico no se hizo esperar y se llevó los dos siguientes parciales por 25 a 21 y 25 a 20, con definiciones en la etapa final de cada set.

Un quinto parcial absolutamente paralizante le dio el triunfo a la selección nacional por 15 a 12.