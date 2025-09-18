En un partidazo, Argentina le ganó a Francia y pasó a la siguiente ronda
El triunfo de la selección de Marcelo Méndez fue por 3 a 2. Eliminó a la doble campeona olímpica y ahora, todavía invicta, va por Italia.
La selección argentina de voley escribió otra página en el Mundial de Tailanda al ganarle en un partidazo 3 a 2 a Francia, doble campeona olímpica. Con el triunfo, el equipo de Marcelo Méndez mantiene el invicto en el torneo y pasó a la segunda rueda, donde jugará con Italia.
El notable triunfo adquiere otro valor por la eliminación de Francia, una de las potencias, y fundamentalmente por la confianza con la que el equipo nacional afrontará el próximo paso.
Los dos primeros sets fueron muy parejos pero Argentina gracias al goleo de Pablo Kukarsev y el armado del eterno Luciano De Cecco los pudo sacar adelante por 28 a 26 y 25 a 23. La reacción del campeón olímpico no se hizo esperar y se llevó los dos siguientes parciales por 25 a 21 y 25 a 20, con definiciones en la etapa final de cada set.
Un quinto parcial absolutamente paralizante le dio el triunfo a la selección nacional por 15 a 12.
