Goleó San Luis FC y definió sus objetivos para la temporada

En la previa, el partido entre San Luis Fútbol Club e Independiente de Avellaneda definía los objetivos de ambos equipos para lo que queda del campeonato. Por eso, el triunfo de las puntanas por 5 a 0 invita a mirar el resto del campeonato con buenas perspectivas para la clasificación a la siguiente instancia.

El tempranero gol de Victoria Vázquez a los cuatro minutos del primer tiempo facilitó la tarea en un partido que tenía mucha paridad. Ambos equipos empezaban el cotejo con seis puntos en la mitad de la tabla. El segundo tanto de la misma delantera, la goleadora del equipo, también a los 4 pero del complemento, terminó de definir el partido. La cifra definitiva se redondeó con dos goles de Florencia Cordero, quien había ingresado minutos antes, y el quinto, sobre la hora, de Melina Salinas.

Con el triunfo por 5 a 0, las puntanas se despidieron definitivamente de la posibilidad de descenso y encaran la segunda parte del torneo esperanzadas y en la cuarta posición de la tabla.

El partido se jugó en una de las canchas de la Villa Deportiva y en la próxima fecha San Luis enfrentará de visitante a Platense, que lucha por no descender.