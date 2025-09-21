El equinoccio de primavera no es el domingo sino el lunes

Pese a que estudiantes y amantes de la primavera se disponen a celebrar su llegada durante el domingo 21, la estación de las flores se iniciará formalmente recién el lunes 22 a las 15:19, el momento en que la NASA espera el equinoccio de primavera, el día del año en el que la noche y el día tienen prácticamente la misma duración.

Equinoccio significa “noche igual” y es un evento astronómico en el que el sol se alinea directamente con el Ecuador y hace que en todo el mundo el día y la noche tengan doce horas. Astrológicamente marca la entrada del sol en Libra y además de equilbrio significa renovación y nuevos comienzos.

Con el equinoccio se inicia oficialmente de la primavera en el hemisferio sur. En el norte, en cambio, da inicio al otoño.

Este fenómeno ocurre dos veces al año, la otra es el 21 de marzo.