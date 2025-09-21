Cuatro candidatos van por la Intendencia de Potrero de los Funes
Damián Gómez va por la reelección por la alianza "Frente Justicialista". También competirán por la conducción de la administración municipal Guadalupe Arrascaeta, Ignacio Martín Olagaray y Daniel Orlando.
Damián Gómez, del Frente Justicialista, va por la reelección como intendente municipal de Potrero de los Funes. Este sábado, finalizó el plazo para la presentación de listas de candidatos a jefe comunal y para cubrir las tres bancas que, en la elección del 9 de noviembre, estarán en juego en el Concejo Deliberante.
El actual administrador municipal es acompañado como candidatos a ediles por María Andrea Gerez, Hernán Sosa Araujo y Gimena Paola Sobejano como titulares; y como suplentes Carlos Eduardo Guerra, Lorena Cecilia Bedair y Federico Nicolás Naya Perrino.
Siempre en la categoría intendente, los otros postulantes serán el exintendente Daniel Orlando (Potrero Activo), Guadalupe Arrascaeta (Fuerza Patria San Luis) e Ignacio Martín Olagaray (Ahora San Luis).
Arrascaeta lleva como aspirantes a concejales a: Jorge Medarno Morán, Patricia Alejandra López y Alejandro Pablo Anania, como titulares. Sandra Ramos, José Rodríguez y Victoria Ayelén Barboza, como suplentes.
Potrero Activo, conformado por Tercera Posición, Proclame y Abracemos, postula como concejales titulares a Marcelo Delarreta, Nabila Zucaro Bustos y Carlos Lucero, como titulares. Emilce Miranda, Gustavo Quiroga y Mariana Cadelago como suplente.
La nómina de aspirantes a ediles de Ahora San Luis la conforman. Cristina Roxana Vallejos, Martín Alberto Villegas Elorza y María Lilia Barroso Ferreyra como titulares. Suplentes son Juan Carlos Dubois, María Guadalupe Soria y Juan Carlos Coria.
Más Noticias