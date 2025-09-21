  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

17°SAN LUIS - Domingo 21 de Septiembre de 2025

Rechazo al cierre del Autódromo de San Luis

Un video con un fuerte mensaje: “Esto es una fuente de trabajo”

Un periodista especializado en automovilismo pide que escuchen a las autoridades del Moto Club San Luis y se refirió a los perjuicios que ocasiona la suspensión de todas las actividades. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Es tan grande el descontento por la suspensión de todas las actividades en el Autódromo “Rosendo Hernández”, que el periodista especializado en automovilismo Jorge Adorno (Mundo Motor) se tomó el trabajo de expresar su bronca por la disposición en un video que subió a su página de Facebook. Su posición cosechó la adhesión de sus seguidores.

 

Dicha grabación se la dirigió directamente al gobernador Claudio Poggi en la que, entre otras consideraciones le pidió que reciba en “audiencia y escuche a la dirigencia del Moto Club San Luis”, porque todos lo que tienen en el “Rosendo Hernández lo hicieron trabajando”.
Le exigió que cambié los interlocutores y le hizo un repaso de todos los daños por robos y vandalismos que ha sufrido la institución. Señaló que todo ello es producto de “un mal sistema de custodia” de las instalaciones.
En otro momento utilizó el término “estafa” cuando se refirió a lo que ocurrió con la última carrera del TC.
En la parte final del video, tras manifestar que su mirada es simplemente como periodista y amante de este deporte, le sugirió al gobernador que si no hay otro camino para zanjar las diferencias que “le devuelvan el predio al Moto Club San Luis y si quieren que se vayan del autódromo que le paguen los 60 millones de dólares que le corresponde”.
“Para que usted sepa Sr. Gobernador, acá hay mucha gente que trabaja, todos cobran, menos los dirigentes. Funciona como una mini empresa de la que dependen banderilleros, equipos y mecánicos. Usted dice que su principal preocupación es generar fuente de trabajo. Bueno, esta es una fuente de trabajo”, completó.

 

