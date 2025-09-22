Comerciante condenado a 10 años de cárcel por matar de un tiro a un adolescente

El tribunal del Colegio de Jueces de San Luis resolvió este lunes una dura condena: 10 años y 7 meses de prisión para un comerciante hallado responsable del homicidio de un adolescente de 15 años.

Los jueces Hugo Saa Petrino, María Eugenia Zabala Chacur y Fernando Julio de Viana fueron unánimes al sentenciarlo por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El fallo ordena que cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial y que se registre la condena en el Registro Nacional de Reincidencia.

Durante el juicio, la fiscal Virginia Palacios sostuvo la acusación, mientras que la defensa intentó aminorar responsabilidades. El tribunal, al definir la pena, valoró como atenuante la ausencia de antecedentes del acusado, pero consideró como agravante su conducta posterior al hecho, lo que inclinó la balanza hacia una pena elevada.

El caso estremeció a la ciudad: la madrugada del crimen, el adolescente y un amigo de su misma edad llegaron hasta el local comercial ubicado en avenida Juan Gilberto Funes al 1900. Según la investigación, intentaron forzar el ingreso golpeando el portón y trepando las rejas. Desde adentro, el comerciante, que vivía en el mismo predio, escuchó ruidos, tomó un arma y abrió la puerta.

Los chicos escaparon en direcciones opuestas. Uno de ellos consiguió huir. El otro, corrió hacia el oeste, pero cayó abatido por un disparo que lo alcanzó por la espalda. Ese único disparo, letal, marcó el inicio de una causa judicial que culmina ahora con una condena ejemplar.

La sentencia pone fin a un debate judicial seguido con atención, en el que se enfrentaron dos relatos: el del comerciante que dijo sentirse amenazado en su propiedad, y el de una familia que perdió a un hijo de apenas 15 años, víctima de un tiro que ya no tiene marcha atrás.