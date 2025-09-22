  • Nuestras redes
Decisión

Sigue la tensión con los vendedores ambulantes del Carrillo

Como la semana pasada, la administración del hospital impide la tarea de los trabajadores. Los desalojaron con la Policía, la seguridad privada y Bromatología. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 4 horas

Decididos a impedir el trabajo de los vendedores ambulantes que se instalan en la puerta del edificio, los encargados de la administración del Hospital Central Ramón Carrillo usaron a la policía, a la seguridad privada y a Bromatología para desalojarlos.

 

 

La tensión volvió a vivirse en la mañana del lunes, cuando desde bien temprano los vendedores se instalaron en los jardines del edificio sanitario. Las autoridades habían vallado la zona con conos y cadenas de plástico en la pasarela de ingreso, con el claro objetivo de que no avancen.

 

 

La mañana tuvo, como a finales de la semana pasada, algunos cruces fuertes entre los trabajadores y los oficiales que cumplían la orden desalojo.

 

 

 

 

