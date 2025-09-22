Sigue la tensión con los vendedores ambulantes del Carrillo

Decididos a impedir el trabajo de los vendedores ambulantes que se instalan en la puerta del edificio, los encargados de la administración del Hospital Central Ramón Carrillo usaron a la policía, a la seguridad privada y a Bromatología para desalojarlos.

La tensión volvió a vivirse en la mañana del lunes, cuando desde bien temprano los vendedores se instalaron en los jardines del edificio sanitario. Las autoridades habían vallado la zona con conos y cadenas de plástico en la pasarela de ingreso, con el claro objetivo de que no avancen.

La mañana tuvo, como a finales de la semana pasada, algunos cruces fuertes entre los trabajadores y los oficiales que cumplían la orden desalojo.