14°SAN LUIS - Lunes 22 de Septiembre de 2025

14°SAN LUIS - Lunes 22 de Septiembre de 2025

Educación en baja

Una escuela de La Punta vende un bono contribución para comprar agua e insumos

La primaria "Esther Guevara" y la secundaria "Martin Luther King" funcionan en el mismo edificio. Los padres recibieron un mensaje que pedía ayuda económica. A los docentes le deben los aumentos de cuatro meses. 

Por redacción
| Hace 22 horas

Los directivos de las escuelas de los barrios 600 y 900 Viviendas de la Ciudad de La Punta llegaron al extremo de organizar un bono contribución de mil pesos para comprar insumos de limpieza y bidones de agua potable. Entre la sorpresa, la indignación y la resignación, la comunidad educativa recibió la noticia como una de las tantas malas que tuvieron en el año escolar.

 

 

Por medio de correos electrónicos o mensajes de texto, los padres de los alumnos de las escuelas autogestionadas de primaria y secundaria “Esther Guevara” y "Martin Luther King”, que funcionan en el mismo edificio, leyeron un mensaje de la institución que reconocía que “estamos atravesando una situación económica complicada”. “Les pedimos si pueden colaborar con un importe representando en un bono contribución” de mil pesos". Aclaran los directivos que se puede abonar en efectivo o por transferencia.

 

 

La decisión no es más que otra demostración del ahogo económico que vive la institución pública en el año que el gobernador Claudio Poggi presentó como “el de la educación”. Sin decirlo directamente, seguramente por temor a represalías, los directivos de la entidad acusan al gobierno por el desfinanciamiento.

 

 

Algunos padres anunciaron que tienen pensado colaborar pero otros dijeron que no pueden hacerlo. “En la escuela hay muchas familias muy humildes y los chicos a veces comen solo la merienda que les dan en el establecimiento”, dijeron las fuentes consultados.

 

 

Otra muestra del mal momento económico de la institución es que a los docentes le deben el aumento de cuatro meses de sueldo, una situación por la que los dirigentes educativos también responsabilizan al Gobierno Provincial.

 

 

